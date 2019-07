Regional und günstig Alternativen zu teurem Superfood

Sogenanntes "Superfood" ist gerade am Jahresanfang besonders beliebt, wenn wir uns wieder mal vorgenommen haben, gesünder zu essen. Aber Chia-Samen & Co. haben weite Transportwege hinter sich und sind in der Regel auch sehr teuer. Glücklicherweise gibt es regionale Lebensmittel mit viel Power, die locker mit exotischen Superfood mithalten können oder sogar einen höheren Nährstoffgehalt haben.