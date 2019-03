Gesunde Ernährung Der richtige Zucker macht gesund!

Die Zucker, die Coy in seiner Mischung vorschlägt, sind alle in Drogerien und Apotheken erhältlich. Der Zuckeraustauschstoff Erythritol ist natürlichen Ursprungs und kommt in vielen Früchten vor. Auch die Zucker Trehalose und Isomaltulose kommen in verschiedenen Pflanzen vor. Wenn man diesen Zucker-Mix durch den handelsüblichen Zucker ersetzt, spart man laut Coy rund ein Drittel der Kalorien ein. Der natürliche Süßstoff Stevia kompensiere die geringere Süße von Trehalose und Isomaltulose. Durch die Kombination mit den beiden Zuckern Trehalose und Isomaltulose sei der typische Steviageschmack nicht zu schmecken, den einige Verbraucher als störend empfänden.