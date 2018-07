Als Ladendiebstahl gilt auch, wenn der Kunde zum Beispiel eine Packung Schokoriegel kauft und einen davon im Supermarkt schon mal aufisst. Denn laut Gesetz gehört dem Ladenbesitzer die Ware solange, bis der Kunde auch dafür bezahlt hat. Oft reagieren Supermärkte jedoch kulant, wenn die geöffnete Ware an der Kasse dann vorgelegt wird, besonders bei Kindern. Dennoch sollte man wissen, an welche Regeln man sich als Kunde im Supermarkt halten muss.

Genauso wenig ist es erlaubt, die Einkaufssachen im Supermarkt in die eigene Tasche zu stecken, um sie dann zur Kasse zu tragen. Der Besitzer kann nicht erkennen, ob Sie wirklich vor haben, die Produkte an der Kasse wirklich zu bezahlen. Also benutzen Sie lieber die vorgesehenen Einkaufswägen oder Supermarkt-Körbe. So kommt es gar nicht erst zu Missverständnissen.