Waren in der Vergangenheit Salmonelleninfektionen ein größeres Problem, so hat sich das Bild heute auch in Rheinland-Pfalz gewandelt. So wurden 2017 nach Informationen des Robert-Koch-Instituts 683 Fälle einer Salmonelleninfektion gemeldet, Tendenz sinkend. Der häufigste bakterielle Erreger von Darminfektionen ist bei uns inzwischen das Bakterium "Campylobacter". In Rheinland-Pfalz wurden 2017 3.828 Fälle einer Campylobacter-Enteritis-Infektion gemeldet. Das Bakterium kommt vor allem in rohem oder unzureichend erhitztem Geflügelfleisch, aber auch im Fleisch anderer Tierarten, in Rohmilchprodukten und bei Hühnereiern vor. Eine Infektion verursacht unter anderem hohes Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Durchfall.