Erbe richtig organisieren So klappt es mit dem Testament

So klappt es mit dem Testament

Wenn es kein Testament oder eine andere Erklärung des Verstorbenen darüber gibt, wer was wie erben soll. Für den Fall sieht das Gesetz vor, wem was zusteht. Da gibt es eine genaue Rangfolge. Zuerst erben Kinder, Enkel und der Ehepartner. Falls keine vorhanden sind, erben die Eltern oder Geschwister des Verstorbenen. Tanten oder Cousins erben also erst, wenn es keine näheren Verwandten gibt.