Wenn die Sonne vom wolkenlosen Himmel brennt, dann entsteht in Bodennähe Ozon. Ein farbloses Gas, das unangenehm riecht. Der Geruch wird oft mit einer Heizlampe oder einer Höhensonne verglichen. An heißen Tagen steigt der Ozonwert in den Nachmittagsstunden fast immer rapide auf Werte im dreistelligen Bereich an. Als kritisch gilt ein Wert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Wird dieser voraussichtlich an mehr als als acht Stunden am Tag überschritten, dann ergeht eine Ozonwarnung. Wird ein Wert von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten, ergeht ein sogenannter Ozonalarm.