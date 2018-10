Ausgeben oder anlegen? Welcher Spartyp sind Sie?

Warum fällt es manchen Menschen leicht, zu sparen und anderen total schwer – und das unabhängig vom verfügbaren Kapital? Hat es damit zu tun, dass die einen das Sparen als Verlust und die anderen als Gewinn erleben? Wir haben Finanzpsychologin Monika Müller gefragt.

Sparen ist für die einen etwas Angenehmes, weil sie damit einen Gewinn für sich verbinden. Für andere bedeutet es, etwas wegzugeben. Je nachdem wie ich das für mich selbst abgespeichert habe, fällt einem das Sparen leichter oder schwerer. Aber wenn das Geld erst mal auf dem Sparkonto ist, fühlt es sich nicht für jeden gut an. Für andere ist es das angenehmste Gefühl der Welt zu wissen, wo es liegt.

Ist das Sparen bei niedrigen Zinsen out?

Hier ist es wichtig, zwischen verschiedenen Sparmöglichkeiten zu unterscheiden. Man hat Geld übrig und gibt das nicht für den aktuellen Konsum aus, sondern stellt sich die Frage: Gebe ich das Geld auf ein Sparbuch, in einen Bausparvertrag oder in einen Investmentfond-Sparvertrag? Der Weg, den man dann wählt, ist unterschiedlich und diese verschiedenen Möglichkeiten nutzen die Menschen.

Sind Sparer Angsthasen?

Sparer können - je nachdem welches Produkt sie am Ende des Tages wählen - sowohl risikoscheu als auch risikofreudig sein. Im Prinzip sind es Menschen, die sich disziplinieren können. Zum Sparen gehört der Moment, in dem man sagt, "da ist etwas übrig, und das lege ich in den verschiedenen Sparmöglichkeiten an". Diese persönliche Stärke, etwas regelmäßig tun zu können, darin unterscheiden sich die Menschen.

Wie stupst man sich selbt zum Sparen an?

Überwinden Sie den inneren Schweinehund mit einem Dauerauftrag beziehungsweise Sparplan. Jeden Monat wird dann ein bestimmter Betrag von dem laufenden Konto aufs Sparkonto oder beispielsweise in einem Investmentfond übertragen. Die Vorteile: Man muss nicht daran denken, man muss sich nicht überwinden, und es kostet keine Zeit. Sich selbst anstupsen mit Routinen und Automatismen, das macht Sinn.

Sparen oder ausgeben - wie lebt es sich unbeschwerter?

Besonders unbeschwert lebt vor allen Dingen immer der, der tut, was er wirklich tun will! Ob nun mit oder ohne Geld. Das hat damit zu tun, wie gut man sich kennt und wie gut man das tut, was der eigenen Persönlichkeit und dem eigenen Lebensstil am meisten entspricht.

Wie kann man denn Sparen lernen?

Die Einstellung zu Risiko und Sparen ist etwas, das man schon aus der Kindheit mitbringt. Erziehung ist mit Sicherheit in allen Routinen, die man so im Leben hat, wichtig und hilfreich. Als Erwachsener muss man noch dazulernen, dass man Finanzentscheider ist. Als Finanzentscheider ist es gut, sich mit den verschiedenen Anlageformen zu beschäftigen. Welche Möglichkeiten gibt es noch neben dem Sparbuch und welche können für die eigene Zukunft sinnvoll sein? So kann man aus den gelernten Routinen der Kindheit hinauskommen und Neues probieren.