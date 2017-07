Aus aller Welt Internationale Hitzetipps

aus Westafrika, China, Japan und Indien

In einigen Teilen der Erde gehören Temperaturen um die 40 Grad Celsius zum Alltag. Deswegen haben wir uns aus diesen Regionen Tipps geben lassen, wie man am besten damit umgeht.

China

Ganz wichtig in China: der Sonnenschirm. Sieht aus wie ein Regenschirm, nur leichter und kleiner. Bei praller Sonne sieht man die Schirme massenweise auf den Bürgersteigen, allerdings eher bei Frauen. Der Mann bevorzugt den Sonnenschirm als Kopfbedeckung mit einem Stirnband am Kopf befestigt. Männer gehen in Peking auch gerne bauchfrei. In manchen Kreisen verpönt, in anderen immer noch üblich. Regelmäßig sieht man Männer, die ihr T-Shirt bis zu den Achseln hochschieben und dem schwitzenden Bauch ein bisschen frische Luft gönnen. Gerade bei älteren Chinesen kommt der traditionelle Fächer aus Bambus zum Einsatz. Der soll gleichzeitig die Mücken verbreiten. Bambus ist bei Hitze sowieso beliebt: Chinesen benutzen im Sommer Bambusmatten als Bettlaken. Das kühlt von unten.

In Sachen Flüssigkeitszufuhr sind sich die Chinesen einig: Warmes Wasser oder warmer Tee bei Hitze - das hat sich bewährt. Der aufgeheizte Körper schwitzt die Flüssigkeit nicht sofort aus. Ein chinesisches Spezialmittel ist die grüne Bohnensuppe. Einfach grüne Bohnen in kochendes Wasser legen und die Flüssigkeit trinken. Das soll die Überhitzung des Körpers verhindern und den Hitzedurst löschen.

Westafrika

Gegen die Hitze ist in Westafrika ein Kraut gewachsen. Einige der schärfsten Pfeffersorten der Welt kommen hier her. Wer sich in Guinea-Bissau eine Prise Pfefferpulver über das Mittagsessen streut, bekommt mit unseren Geschmacksnerven erst mal einen Schärfeschock. Das Gewürz regt die Schweißproduktion an und es läuft einem im wahrsten Sinne kalt den Rücken runter. Anschließend ist man dann erfrischt - Mission Abkühlung erfolgreich!

Japan

Der Trend in Japan sind Kühlsprays für die Kleidung oder das Bett. Die Wirkung hält ungefähr einen halben Tag an und reduziert außerdem den Schweißgeruch. Ein weiteres High-Tech-Produkt ist eine Dose mit der man sich Kälte auf die Kopfhaut sprayen kann. Umweltfreundlich sind diese Produkte bestimmt nicht, aber nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima haben die Japaner das Energiesparen wieder entdeckt. In Tokio sieht man wieder die traditionellen Bambusmatten vor den Fenstern. Die spenden Schatten, kühlen damit die Wohnungen und sparen Energie bei den Klimaanlagen.

Indien