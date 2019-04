Arbeitsrecht kompakt Lästern über den Chef - ist das ok?

Das ist natürlich eine Sache des konkreten Einzelfalls. Die Grenze liegt auf jeden Fall bei der Beleidigung, die rechtlich nicht erlaubt ist. Die Bezeichnung "Idiot" fällt vermutlich unter den Begriff der Beleidigung. Die Richter treffen ihr Urteil aber immer aus dem Kontext heraus, was eine Beleidigung ist und was nicht.

Mobbing beschäftigt die Arbeitsrechtler sehr häufig und es gibt Möglichkeiten dagegen rechtlich vorzugehen. Wichtig ist, eine gewisse Dauer und Systematik des Mobbings nachzuweisen. Deshalb sollte man ein so genanntes "Mobbingtagebuch" führen. So kann der Anwalt auch vor Gericht darlegen, was genau passiert ist. Als Betroffener ist es so durchaus möglich, vor Gericht Schmerzensgeld einzuklagen.