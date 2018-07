30 Grad und noch viel heißer So lässt sich die Hitze aushalten

Vor der Sonne schützen Bei Temperaturen über 30 Grad am besten die pralle Sonne meiden. Wer wie Bauarbeiter trotzdem raus muss, sollte lange Hemden und Hosen tragen oder zumindest eine Kopfbedeckung. Wo Kleidung nicht schützen kann, unbedingt ein Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 30 verwenden. Auch Häuser und Wohnungen sollten gegen Sonneneinstrahlung abgeschottet werden. Außen angebrachte Jalousien, Roll- und Klappläden schatten die Zimmer am besten ab. Innenrollos oder Vorhänge können die Sonnenstrahlen erst abschirmen, wenn sie bereits in den Raum eingedrungen sind. Sie sollten zumindest helle oder metallbeschichtete Außenflächen haben, um die Strahlung möglichst gut zu reflektieren.

Richtig Lüften

An sehr heißen Tagen sollte am besten nur nachts und in den kühleren Morgenstunden bei weit geöffnetem Fenster gelüftet werden. Tagsüber bleiben Fenster und Türen verschlossen. Besonders Schlafräume sollten am Tag dicht und dunkel sein. Durchzug empfiehlt sich nur, wenn man nich in ihm sitzen muss, sonst droht ein steifer Nacken oder gereizte Schleimhäute.



Trotzdem gut schlafen

Wer sich wegen der Wärme beim Einschlafen quält, dem empfehlen Experten vor dem Zubettgehen eine kühle, aber nicht zu kalte Dusche. Die Feuchtigkeit nicht ganz abtrocknen, sondern verdunsten lassen. Das bringt dem Körper Abkühlung. Außerdem empfiehlt sich ein leichter, luftiger Schlafanzug aus Naturfasern wie Baumwolle. Sie können Schweiß gut aufnehmen - immerhin schwitzt der Körper nachts einen halben Liter Flüssigkeit aus. Auch Ventilatoren wirken erfrischend und lassen den Schweiß verdunsten. Hilfreich ist auch ein vor dem Ventilator platzierter Wäscheständer mit nassen Tüchern. Aber Achtung: Auch bei Ventilatoren drohen Nackenverspannungen und Erkältungen, wenn der Körper zu sehr auskühlt.



Gegen Hitze im Auto

An sehr heißen Sommertagen kann sich die Luft im Auto leicht auf über 60 Grad Celsius erwärmen. Aufgeheizte Fahrzeuge sollten deshalb vor Fahrtbeginn ordentlich durchgelüftet werden. Dann sollte die Lüftung zunächst einige Zeit auf Umluft laufen - so kühlt das Fahrzeug schneller ab, weil keine warme Luft von außen zugeführt wird. Beim Parken hält ein Sonnenschutz an den Scheiben einen Teil der Hitze draußen. Auf keinen Fall dürfen Kinder oder Tiere im Auto zurückgelassen werden, auch nicht auf einem Schattenparkplatz.