So bekommen Sie den Kopf frei

Die Arbeit am Schreibtisch ist erschöpfend und der Kopf zu voll? Volker Busch, Facharzt für Neurologie, weiß, wie wir Stress im Alltag vermeiden und konzentriert bei der Sache bleiben.

Für ihn steht fest: "Wir haben in Deutschland eine immer schlechtere Pausenkultur." Denn gerade mal einer von vier Angestellten macht regelmäßig seine Pausen, obwohl diese ihnen tariflich zu stünden. Die meisten Angestellten machen nur manchmal Pausen oder verzichteten ganz darauf. Laut Neurologe Busch habe dieses Verhalten jedoch negative Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit: "Wir rauben unserem Gehirn einen ganz, ganz wichtigen Zeitraum, in dem es seine Kräfte wieder herstellt und restauriert."

Kurze Pausen, um Ihre Gedanken schweifen zu lassen

Pausen seien besonders sinnvoll, wenn sie möglichst häufig dafür aber kürzer stattfinden, erklärt Busch. "Wir machen den Fehler, dass wir meist sechs Stunden hintereinander durcharbeiten und dann eine Stunde Pause machen. Das ist völliger Quatsch", so der Neurologe. Viel sinnvoller sei es, alle 60 bis 90 Minuten eine Pause zu machen, die dann aber nur zehn oder 15 Minuten andauern muss. Denn unsere Konzentration sei wie ein Akku. Dieser entlade sich, wenn wir am Schreibtisch sitzen und arbeiten, kann jedoch auch wieder aufgeladen werden, indem wir eine konsumarme Pause einlegen. Keine Nachrichten oder sozialen Netzwerke auf dem Handy anschauen. "Stattdessen sollten wir bewusst unsere Gedanken schweifen lassen, vor uns hinträumen, keine Informationen von außen aufnehmen", erklärt der Neurologe. "Wenn man sich von der Welt entkoppelt, dann restaurieren unsere Konzentrationssysteme. So kehrt eine geistige Frische zurück, die wir dann auch am Schreibtisch bemerken. Wir sind ausgeruhter, fitter und finden leichter wieder in die Arbeit hinein."

Prof. Dr. Volker Busch | Facharzt für Neurologie

Vermeiden Sie Multitasking

Für Volker Busch ist Multitasking der "absolute Konzentrationskiller". Denn unsere Aufmerksamkeit sei eine begrenzte Ressource. "Wenn wir versuchen, mehreren Dingen gleichzeitig gerecht zu werden, dann sind wir nirgends mit voller Geisteskraft dabei." Anstelle von Multitasking empfiehlt Busch daher sogenannte Fokus-Zeiten. Zweimal eine halbe oder einmal eine Stunde am Vormittag, in denen man einer besonders wichtigen Sache seine komplette Konzentration schenkt und sämtliche Ablenkung um ihn herum runterfährt. "Je öfter man das macht, desto leichter fällt es einem und desto eher kann man diese Fokus-Zeiten in seinen Alltag integrieren", so Busch.

Grüner Tee, Kaffee und Nüsse sind laut Neurologen Volker Busch natürliches 'Hirndoping'. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | kostrez

Natürliches "Hirndoping" durch richtige Ernährung

"In letzter Zeit bitten mich immer mehr Patienten, ihnen leistungssteigernde Substanz zu verschreiben. Das finde ich persönlich ganz schrecklich, weil die meisten Substanzen auch viele Nebenwirkungen haben", erklärt Volker Busch. Seiner Meinung nach könne dies nicht die Antwort unserer Gesellschaft auf die Konzentrationsprobleme der Menschen sein. Er empfehle stattdessen ein natürliches 'Hirndoping'. "Das kann ein grüner Tee sein, denn grüner Tee ist leistungs- und konzentrationsfördernd. Das Gleiche gilt für Koffein." Prinzipiell ist es wichtig, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Denn unser Gehirn reagiert auf Wassermangel empfindlich: Eine Folge hiervon sei laut Busch der Verlust von Konzentration und die Fähigkeit, sich auf etwas zu fokussieren.

Frühstücken ist für den Kopf wichtig

Ein gutes Frühstück könne ebenfalls die Konzentration steigern: Studien zeigten, dass Kinder, die am Morgen Vollkornbrot oder Müsli gegessen haben, über mehr Konzentration in der Schule verfügen als Kinder ohne Frühstück. Laut Bosch gilt das Gleiche für Erwachsene im Büro. Auch kleine Snacks wie Nüsse oder Kaugummis können laut dem Experten einen positiven Effekt auf die Konzentration haben. "Bereits geringste Mengen Zucker helfen unseren Konzentrationszentren, wieder geistige Leistung zu bringen", erklärt Busch. Eine Studie habe gezeigt, dass zuckerhaltiges Kaugummi hierfür ausreiche. Zuckerfreie Kaugummis haben diesen Effekt nicht.

Laut Neurologen Volker Busch sollten wir Handy und Laptop auch mal links liegen lassen und mehr unser Umfeld beobachten. Das trainiere unsere Wahrnehmung. Colourbox

Schärfen Sie Ihre Wahrnehmung

Wer mit der Straßenbahn fährt oder im Straßencafe sitzt, sollte laut Busch bewusst hin und wieder sein Handy stecken lassen, es vielleicht sogar ganz ausschalten und die Menschen oder Situation um sich beobachten. Das trainiere die Wahrnehmung und die Präzision, mit der man die Umwelt beobachtet. "Wir nehmen die Dinge sehr bewusst wahr, die um uns herum passieren. Wir speichern sie", so der Neurologe. "Wenn wir stattdessen in solchen Momenten immer wieder auf das Handy gucken, dann kriegen wir viel weniger von der Welt mit. Wir können sie weniger gut speichern und uns auch im Nachhinein schlechter daran erinnern."

Atmen Sie richtig!

Meditation kann die Konzentration steigern - doch nicht jeder mag sich darauf einlassen. Volker Busch empfiehlt daher, eine spezielle Atemtechnik mit einem ähnlichen Effekt: Dabei lässt man den Schultergürtel, über den wir normalerweise atmen, ruhig. Stattdessen hebt und senkt man nur die Bauchdecke. Und das sehr langsam: "Im optimalen Fall sollte man vier Sekunden einatmen und acht Sekunden ausatmen", so Busch. "Man muss es ein bisschen üben. Das klappt nicht auf Anhieb."