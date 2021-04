Unser Alltag kann oft sehr stressig sein und kostet uns viel Kraft und Nerven. Dr. Matthias Marquard ist Internist und Bestsellerautor und hat für Sie viele seiner Tipps gegen diesen Erschöpfungszustand gesammelt, die Sie täglich anwenden können.

Den Tag und die Woche gestalten

Aufstehen - Morgenroutine

Eine Morgenroutine hilft, Stress abzubauen. Für mich ist es der Sprung in den Mittellandkanal am Morgen. Für andere kann es ein Spaziergang sein oder die Tasse Tee, um ruhig und gelassen in den Tag zu starten. Das schafft Sicherheit - wie Rituale das so an sich haben -, steigert das Wohlbefinden und hilft gegen Stress. Zum Frühstück wäre eine leichte Kost gut - Obst, Quark und Nüsse sind gefragt, Marmeladenbrötchen hingegen nicht.

Das Buch "Erschöpft" von Dr. Matthias Marquardt ist bei Lübbe Life unter ISBN: 9783431070217 erschienen und kostet 18 Euro. Lübbe Life

Aktive Mittagspause

Eine aktive Mittagspause hilft uns, Stress abzubauen. Aktive Mittagspause heißt nicht, Wurstbrötchen vor dem Monitor zu essen, sondern tatsächlich rauszugehen. Wir können spazieren gehen und dann etwas Vernünftiges essen, wie beispielsweise ein Obstsalat mit Chia- und Leinsamen.

Am Tag - Mediadetox

Nachrichten sind wichtig und wir wollen uns auch über die wichtigen Dinge in dieser Welt unterhalten. Aber das Ganze ist aus dem Ruder gelaufen seitdem wir über Smartphones und die modernen Medien permanent informiert sind - auch über die nebensächlichsten Dinge. Ich würde empfehlen, den Nachrichtenkonsum zu steuern und sich auf eine Nachrichtensendung einmal am Tag zu konzentrieren und ansonsten auch mal offline zu sein.

Am Abend - Einschlafprobleme und nächtliches Aufwachen

Körperliche Aktivität im Laufe des Tages und eine körperliche Erschöpfung helfen uns psychische Anspannung loszuwerden und damit besser in den Schlaf zu finden. Körperliches Training, um besser schlafen zu können, ist ein ganz wichtiges Mittel.

Freizeit und Wochenende

Defragmentierung

Wir haben uns angewöhnt, immer mehr Dinge in einen Tag hineinzupressen. Am vermeintlich freien Samstag ist noch kurz der Einkauf, der Besuch bei der Oma, das Telefonat mit den Kollegen und abends das Treffen mit den Freunden zu erledigen. So bleibt von einem Tag keine wirkliche Erholung zurück. Dinge, die uns wichtig sind und etwas Muse bedürfen - wie beispielsweise Hobbys oder intensive Zeit mit der Familie - brauchen das Open-End-Gefühl, dass ich einfach etwas zu Ende machen kann, ohne auf die Uhr zu schauen. Das kann man zurückholen, wenn man zum Beispiel an einem Wochenende mit der Familie vereinbart, dass keiner auch nur einen einzigen Termin annehmen darf.

Imago/Photocase

Mikroabenteuer – was verbirgt sich dahinter?

Ein Mikroabenteuer ist eine kurze, außergewöhnliche Freizeitaktivität, die draußen in der Natur stattfindet, im Sinne einer Wanderung, Radtour oder mit dem Zelt in den Wald. Das ist ein Mikro Abenteuer. Danach kommen wir durchaus körperlich etwas erschöpft nach Hause, sind aber mental wieder völlig frei. Und das können wir mit dem tollsten Luxushotel gerade nicht erreichen.

Sie fühlen sich erschöpft?

Wie komme ich aus einem Erschöpfungszustand heraus?

Schlafen Sie genug? Schlafen ist der wichtigste Regenerationstraining unseres Körpers. Ob sie dafür sieben oder acht Stunden Schlaf brauchen, ist erst einmal egal. Aber die wenigsten werden mit vier oder fünf Stunden Schlaf zurechtkommen. Planen Sie also in ihrem Tag erstmal genug Schlaf ein.

Imago Anne Jensen via www.imago-images.de

Was hilft uns noch gegen Erschöpfung?

Joggen und Bewegung. Jede Bewegung ist gut, wenngleich das Joggen ein besonders effektives Mittel ist, um Gewicht zu reduzieren und Stress abzubauen. Ich bin der Meinung, dass man sich täglich eine Stunde bewegen sollte. Das muss nicht das Joggen sein. Das kann auch Spazieren gehen, Schwimmen oder Radfahren sein. Aber "artgerechte Haltung" für den Menschen heißt eine Stunde körperliche Ertüchtigung.

Was mache ich gegen den inneren Schweinehund?

Der innere Schweinehund ist immer da - auch bei Sportlern. Man muss sich vor Augen führen, wie man sich danach fühlen wird. Ich sage immer: Sind Sie jemals bei Sauwetter unglücklich vom Sport zurückgekommen? Das passiert nicht. Wir sind immer froh, wenn wir es gemacht haben. Deshalb bringen Sie diese kleine Startenergie auf, fangen sie an.

Meditation und Yoga

Meditation und Yoga sind Möglichkeiten in stressigen Zeiten runterzufahren. Nun hat nicht jeder den idealen Zugang zu diesem Themenfeld. Aber es gibt Apps, die uns einen niederschwelligen Zugang ermöglichen, und uns in drei oder fünf Minuten Lernepisoden an dieses Thema heranführt. Und es hilft unwahrscheinlich schnell. Man kann innerhalb von ein bis zwei Wochen deutlich nachweisen, dass das Stresslevel sinkt. Yoga und Meditation können uns also helfen, negative Gedanken einfach anzunehmen, wieder zu verabschieden und nicht jedem dieser Gedanken zu verfolgen. Das hilft uns, entspannt zu sein.

Ernährung

Kochen statt Konvenienz

Es ist ein Irrglaube, dass man über einfach zubereitetes Essen - wie eine Tiefkühlpizza - sich etwas Gutes tut. Wie können erstmal auf der gesundheitlichen Seite durch eine hochwertige Ernährung etwas Gutes für uns tun, wenn wir selbst kochen. Und wir tun damit auch für unserer Seele und unserem Geist etwas Gutes, wenn wir mit unseren lieben zusammen in der Küche stehen und etwas Sinnstiftendes tun. Also schalten Sie den Herd wieder an. Kochen Sie selbst.

Mikronährstoffe

Eine mikronährstoffreiche Ernährung kann ihnen helfen, Erschöpfungsprobleme zu verhindern. Insbesondere Frauen sind anfällig für einen Eisenmangel. Und wenn ich als Frau unter Erschöpfung leiden, würde ich das als erstes messen lassen. Wenn dort ein Problem ist, muss man das substituieren. Das kann die Lösung des Problems sein. Ich darf das sagen, weil ich Vegetarier bin: Fleisch ist der beste Eisenlieferant. Aber es gibt natürlich auch vegetarische Alternativen, wie Pilze zum Beispiel. Und auch Haferflocken sind sehr eisenreiche Nahrungsmittel. Es wird aber nicht so gut aufgenommen wie aus Fleisch.