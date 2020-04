Frühling ist Radtour-Zeit: In Rheinland-Pfalz locken die ersten warme Tage die Menschen auf die Räder. Ein Überblick, welche Strecken sich lohnen.

Für Gemütliche

Wer es gern langsam angeht und vielleicht auch nicht so oft auf dem Fahrrad sitzt, muss nicht auf eine Radtour verzichten. Antonia Alberti von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, empfiehlt eine Tour entlang eines Flusses, zum Beispiel auf dem Rhein-Radweg oder Ahr-Radweg. Letzterer beginnt in Blankenheim und führt auf insgesamt 77 Kilometern durch Weinlandschaften und historische Städtchen. Wem das zu lang ist, der kann sich auch einfach einen Streckenabschnitt aussuchen und mit der Bahn zurückfahren.

Zwar sind die Weinstuben momentan geschlossen, die Weinberge können aber begangen werden. Eine besonders schöne Aussicht hat man am Kalvarienberg, der auf der Strecke liegt.

Für Familien

Der Glan-Blies-Radweg ist gut für Familien geeignet. Antonia Alberti empfiehlt besonders den Abschnitt zwischen Lauterecken und Staudernheim. Die Strecke liegt abseits des Straßenverkehrs und hat kaum Steigungen. Für Kinder spannend: Der Radweg verläuft entlang des Glan und ist sehr naturnah. Ideal für eine kurze Rast oder ein Picknick.

Für Abenteurer

Wer Abwechslung sucht, für den könnte eine Tour auf dem Maare-Mosel-Radweg etwas sein. Dieser beginnt in Daun in der Vulkaneifel und endet 58 Kilometer später an der Mosel in Bernkastell-Kues.

"Die Fahrtrichtung ist sehr angenehm. Man rollt praktisch der Mosel entgegen", sagt Alberti. Trotzdem kommt das Abenteuer nicht zu kurz. Ein Großteil der Strecke führt an einer ehemaligen Bahntrasse entlang und man fährt durch vier Tunnel. Außerdem passiert man auf dieser Strecke zwei Viadukte - tolle Aussicht inklusive.