Mit Hilfe der Hausärzte will die Regierung das Tempo bei den Covid-19-Schutzimpfungen erhöhen: künftig soll auch in großem Umfang in den Arztpraxen geimpft werden. Im Kreis Germersheim läuft ein Pilot-Projekt an Grundschulen: die Schüler sollen lernen, sich selbst auf Corona zu testen. Unterdessen verdichten sich Hinweise, dass Kläranlagen sich bestens als Frühindikatoren für die Verbreitung des Corona-Virus eignen. mehr...