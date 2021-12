Wie geht’s weiter mit dem Lockdown?

per Mail teilen

Die ersten Lockerungen in Rheinland-Pfalz gelten seit dem 1. März - zum Beispiel haben Friseure wieder offen. Aber wie geht es weiter?

Am 3. März gibt es eine Schalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs. Offenbar gibt es eine Beschlussvorlage für eine umfassende Öffnungsstrategie - kombiniert mit einem Plan zur Ausweitung der Corona-Tests. Lehrer und Schüler könnten demnach ein bis zweimal wöchentlich getestet werden - genau wie Mitarbeiter in Unternehmen, die in Präsenzpflicht arbeiten.

Welche Öffnungen könnten wann kommen? Wie sieht die Wissenschaft diese Öffnungsstrategie und was halten die SWR1 Hörerinnen und Hörer davon? Das ist unser SWR1 Thema heute.