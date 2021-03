per Mail teilen

Der AstraZeneca-Impfstoff ist in Deutschland zwar zugelassen, doch viele wollen sich nicht mit ihm impfen lassen. Und dann gibt es noch die Drängler, geprüft werden nun Strafen für sie. Wie wahrscheinlich diese sind, erfahren Sie im Thema Heute.

In Deutschland unbeliebt: AstraZeneca. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Im Moment sind in Deutschland drei Impfstoffe gegen das Corona-Virus zugelassen. AstraZeneca wird aber oft boykottiert: Er gilt als unwirksamer als die anderen und hat ein Imageproblem. Und das, obwohl eine schottische Studie sagt, dass AstraZeneca sogar besser vor schweren Verläufen schützen könnte als die anderen Impfstoffe.

Und dann gibt es noch die Impfdrängler

Täglich werden neue Fälle von Menschen bekannt, die sich impfen lassen, obwohl sie nicht an der Reihe sind. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will jetzt prüfen lassen, ob und wie Impfdrängler bestraft werden sollen. Im Thema heute schauen wir uns an, ob der AstraZeneca-Impfstoff besser ist als sein Ruf. Wir blicken auf die Situation mit Impfdränglern im Land und fragen, wie wahrscheinlich Strafen für sie eingeführt werden.