Wohnungen in Deutschland – zu wenige und zu teuer?

Gibt es in Deutschland zu wenige Wohnungen? Sind die Wohnungen in Deutschland zu teuer? Fachleute und Politiker diskutieren schon seit Jahren, wie man genügend Platz zum Wohnen schaffen kann. Und zwar so, dass sich die Wohnungen auch jemand leisten kann.

Audio herunterladen (7,5 MB | MP3) Vor etwa zweieinhalb Jahren hat die Bundesregierung eine sogenannte Wohnraumoffensive gestartet. Sie wollte anderthalb Millionen neue Wohnungen schaffen, viel Geld in den sozialen Wohnungsbau stecken und die Rechte von Mietern stärken. Hat das geklappt? Die Bundesregierung zieht eine Bilanz. Kritik kommt zum Beispiel von den Grünen: Die Wohnungspreise würden explodieren. In unserem SWR1 Thema Heute schauen wir uns die Bilanz der Bundesregierung und die Kritik der Opposition an. Wir sprechen mit dem Städte und Gemeindebund und stellen ein innovatives Wohnprojekt vor. Thema heute Podcast SWR SWR.de - Den Podcast zum "SWR1 Thema heute" finden Sie nach der Sendung in der ARD Audiothek.