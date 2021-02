Kein bisher zugelassener Impfstoff ist so umstritten wie der von AstraZeneca. Er hat generell eine etwas geringere Wirksamkeit und soll gegen die südafrikanische Mutante offenbar weniger effektiv sein. Auf der

anderen Seite ist er leichter zu transportieren und zu lagern, er käme also auch für Impfungen in Arztpraxen in Frage. Die Kritik am AstraZeneca-Impfstoff aber wächst. Renommierte Wissenschaftler halten das AstraZeneca Produkt dagegen für sehr gut. mehr...