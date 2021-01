per Mail teilen

Auch der Moderna-Impfstoff wird nun auch nach Deutschland geliefert. Damit steht ein zweiter Impfstoff zur Verfügung. Aber bisher läuft die Impfkampagne eher holprig.

Der Moderna-Impfstoff soll ab dem 12. Januar in Deutschland eingesetzt werden. Seit dem Impfstart am 27. Dezember 2020 sind in ganz Deutschland zwar über 530.000 Menschen geimpft worden, aber im Vergleich zu anderen Ländern geht es viel zu langsam.