Die Corona-Pandemie hat uns weiter fest im Griff und führt zu Problemen in fast allen Bereichen. Einen großen Fortschritt gibt es dagegen bei den Impfstoffen - die EU-Kommission genehmigte das Präparat des US-Herstellers Moderna.

Damit kommen bald zusätzliche Impfstoffmengen in Europa auf den Markt. Der Hersteller will einem Rahmenvertrag zufolge nach und nach 160 Millionen Einheiten an die 27 EU-Staaten liefern. Aus Deutschland kommt das erste zugelassene Vakzin der westlichen Welt, Biontech aus Mainz und sein US-Partner Pfizer haben es entwickelt.

Vielen Eltern in Rheinland-Pfalz fehlt ein schlüssiges Konzept für die Schulen des Landes. Und sehr viele Selbstständige warten noch immer auf die zugesagten Hilfen für November und Dezember.