In Deutschland gelten rund 27 Millionen Menschen als Corona-Risikogruppe. Seit heute dürfen sie sich FFP2-Masken in Apotheken abholen - pro Person drei Stück.

Zur Risikogruppe gehören Menschen über 60 sowie chronische Kranke - etwa Menschen mit Asthma, Demenz oder Diabetes. Sie alle können sich die drei kostenlosen FFP2-Masken oder gleichwertige Modelle bis zum 6. Januar in der Apotheke abholen.

Wie die Verteilung bisher gelaufen ist, welche Erfahrung die Hörer in den Apotheken quer durch Rheinland-Pfalz gemacht haben, wie Sie gute von schlechten FFP2-Masken unterscheiden können und warum genau diese Masken den Alltagsmasken aus Baumwolle überlegen sind - all das erfahren Sie in unserem "Thema heute".