The Beatles - "Sgt. Pepper"

Die Zeitrechnung des Pop beginnt mit "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band". Es gibt nur ein davor und ein danach.

1967 befreien sich die Beatles in Form der Sgt. Pepper Band von ihren viel zu eng gewordenen Anzügen und machen den Weg frei für Popmusik als Kunstform ohne kreative Denkverbote. Dafür stehen Songs wie: "With A Little Help From My Friends", "Lucy In The Sky With Diamonds", oder das Meisterwerk "A Day In The Life".

Die SWR1-Meilensteine-Podcaster Frank König, Katharina Heinius und Christian Pfarr tauchen ein, in diesen psychedelischen Meilenstein des Summers Of Love. Und dann klingelt auch noch ein Überraschungsgast durch.