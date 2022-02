The Allman Brothers Band - "Eat A Peach"

Vor ziemlich genau 50 Jahren kam das Album "Eat A Peach" von The Allman Brothers Band auf den Markt. Wir blicken hinter die Kulissen.

Das Album "Eat A Peach" von The Allman Brothers wurde bei seiner Erscheinung 1972 sofort ein kommerzieller Erfolg. Die Allman Brothers waren eine Southern Rock Band um die beiden Brüder Gregg und Duane Allman, gegründet in Jacksonville, Florida.

Das letzte gemeinsame Album der Brüder

Hinter dem Doppelalbum steckt eine tragische Geschichte. Viele Mitglieder der Band hatten mit ihrer Heroinsucht zu kämpfen und begaben sich in eine Entzugsklinik, um sich diesen Problemen zu stellen. Dann kam im Oktober 1971 auch noch Bandleader und -gründer Duane Allman bei einem Motorradunfall ums Leben. Trotzdem wurde das Album beendet.



Donovan als Inspiration

Eine Besonderheit der Platte ist der Mix aus Live- und Studiomaterial. Einige Songs entstanden im New Yorker Musiktheater "The Fillmore East". Darunter auch der über eine halbe Stunde dauernde Song "Mountain Jam", den man in zwei Teile geteilt hat, damit er auf die Vinyl Platte passt. Die Allman Brothers improvisieren in "Mountain Jam" das Stück "There is a mountain" vom britischen Singer-Songwriter Donovan aus dem Jahr 1967.

Capricon Records Eat A Peach Label: Capricorn Records Titelliste: Ain't Wastin' Time No More Les Brers in A Minor Melissa Mountain Jam One Way Out Trouble No More Stand Back Blue Sky Little Martha Mountain Jam, Cont'd

Links zum Podcast

Deutscher Wikipedia Artikel über "Eat A Peach"

Englischer Wikipedia Artikel mit vielen Links zu den Songs

Die Duane Allman Story

Der YouTube Channel der Allman Brothers