Teures Glas für Weinflaschen - und die Alternativen

Unser Alltag geht gerade so richtig ins Geld! Denn fast alles wird teurer - Benzin, Energie, Lebensmittel. Und auch die Weinbranche bleibt nicht verschont: Winzer und Kellereien müssen immer mehr für die Flaschen zahlen.

Und vereinzelt ist es auch schwierig, überhaupt an Flaschen zu kommen, wie das Beispiel eines Winzers von der Mosel zeigt.

Warum gibt es derzeit so viele Flaschen-Probleme?

Laut dem Deutschem Weininstitut ist ein Grund, dass durch den Krieg in der Ukraine Glaslieferungen von dort und aus Russland wegfallen. Hauptproblem seien aber die stark gestiegenen Energiepreise. Denn die Glas-Herstellung ist sehr energieintensiv. Einzelne Glashütten haben ihre Produktion deshalb gedrosselt. Mit den verbliebenen Kapazitäten produzieren sie dann lieber Limo- oder Bier-Flaschen. Davon werden ihnen nämlich große Mengen abgekauft. Dagegen lohnt sich die Produktion von kleinen Stückzahlen an Weinflaschen viel weniger. Zumal diese häufig auch noch sehr individuell und somit aufwendiger herzustellen sind.

Noch ist der Flaschenmangel aber kein flächendeckendes Problem. Denn viele Kellereinen und Weingüter haben große Lagerbestände an Flaschen, die sie nutzen können. Wer die Flaschen aber immer dann bestellt, wenn sie gerade benötigt werden, muss unter Umständen mit langen Wartezeiten rechnen.

Warum gibt’s für Wein kaum Mehrwegflaschen?

Ein Mehrwegsystem könnte dem Flaschenmangel entgegenwirken. "Das wäre eine gute Idee!", findet SWR Weinexperte Werner Eckert. Aber: "Lange Zeit war das Spülen und Wiederbefüllen teurer als der Kauf von neuen Flaschen". Deswegen nehmen viele Winzerinnen und Winzer selbst ihre eigenen Flaschen nicht zurück. Das könnte sich nun vielleicht ändern. Eckert sieht aber trotzdem ein großes Hindernis: Die vielen verschiedene Formen, Farben und Formate von Weinflaschen. Selbst einzelne Weingüter haben häufig mehrere verschiedene Flaschen im Repertoire. Das macht jedes Mehrweg-System von Vornherein kompliziert.

Leichtere Flaschen und Standard-Formen

Ein erster Schritt hin zur Flaschenwende wäre für Werner Eckert deshalb, wenn die Weinbranche sich auf gewisse Flaschen-Standards einigen würde. Das würde nicht nur die Einführung eines Mehrweg-Systems erleichtern, es würde auch ihre Produktion unkomplizierter und günstiger machen. Und: Die Flaschen sollten aus Eckerts Sicht unbedingt leichter werden. Schon aus ökologischen Gründen, denn die Energie-aufwändige Glas-Herstellung verschlechtert massiv die CO2-Bilanz eines Weins!

Statt an individuell und kostspielig gestalteten Flaschen, könnten die Winzerinnen und Winzer ihre Kreativität dann am Etikett austoben, findet Werner Eckert.

Dosen, Tetra Pak, Bag-in-Box - geeignete Alternativen?

Einfach ersetzen lässt sich die Glasflasche aber vermutlich nicht. "Dosen sind keine Alternative, die Alu-Herstellung ist eher noch energieintensiver", sagt Werner Eckert. "Und Tetra Paks sind nicht sinnvoll für den Wein". Bliebe noch der Weinschlauch, auch "Bag in Box" genannt. Dabei steckt der Wein in einem Kunststoffbeutel, der wiederum in einem Pappkarton liegt. Über eine Art Zapfhahn kommt der Wein ins Glas. "Der Weinschlauch ist sehr praktisch, und in der Klimabilanz schneidet er gut ab." In Australien oder Frankreich gibt es viele Alltagsweine in dieser alternativen Verpackung. Aber: "In Deutschland diskutieren wir darüber seit 25 Jahren. Es setzt sich am Markt einfach nicht durch!"

Bringen die hohe Preise jetzt die Flaschen-Wende?

Könnten die hohen Preise für Flaschen das nun ändern? SWR Weinexperte Werner Eckert bleibt skeptisch. "Preisanstiege bei Weinflaschen haben wir in Krisenzeiten immer wieder gesehen, und sie haben keinerlei Wirkung gehabt" Die Flaschenwende komme wohl nur, wenn der derzeitige Preisanstieg nachhaltig sei, und die Flaschen nicht schon bald wieder günstiger würden.

