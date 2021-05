Mit der Impfung winken liebgewonnene Freiheiten und der Schutz vor Corona. Daher ist dieser Termin für viele Menschen besonders wertvoll.

Die Vergabe-Kriterien für einen Impftermin sind jedoch undurchsichtig: Manche haben sich schon vor Wochen registriert, warten aber immer noch auf eine positive Antwort. Andere haben sich erst vor kurzem registriert, bekommen aber schon nach zwei Tagen seinen Termin.

"Die Terminvergabe ist hochkomplex", heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium und "das ist purer Zufall" hört man oft in den Impfzentren. SWR1 Redakteur Torsten Buschmann hat nachgefragt, ob es an der Komplexität des Verfahrens liegt oder im Prinzip ein Zufallsgenerator dahintersteht.

Impflinge warten im Corona Impfzentrum auf ihre Impfung. dpa

Regionalität

Es scheint so ein bisschen was von Beidem zu sein. Bei der Terminvergabe können zum Beispiel regionale Unterschiede bei der Auslastung eines Impfzentrums ausschlaggebend sein. Ist es voll ausgelastet, dauert es mit dem Pieks etwas länger. Oder in einer Region gibt es weniger Menschen, die in die Priorisierungsgruppe 2 gehören. In diesem Fall ist der Impfling aus Gruppe 3 schon früher dran.

Regionale Unterschiede reichen alleine nicht als Grund für die unterschiedliche Terminvergabe aus. So seien selbst für den Leiter des Impfzentrums in Bad Kreuznach, Benjamin Hilger, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei der Terminvergabe für ihn ein völliges Rätsel.

Zufallsfaktor

Wer welche Registrierung bearbeitet, ist völliger Zufall. Beim rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium sind das etwa 50 Mitarbeiter plus externe Dienstleister. Sie kümmern sich um die tausenden Anfragen. Alle werden abgearbeitet, aber nicht unbedingt in einer einheitlichen chronologischen Reihenfolge.

Wer sich zum Impfen registriert, macht dabei Angaben zu möglichen Vorerkrankungen. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, es gäbe relativ häufig den Fall, dass sich jetzt Menschen aus der Gruppe 3 registriert haben, weil ihr Beruf dran ist. Dabei wären sie eigentlich durch ihre Vorerkrankungen schon früher dran gewesen. Das wussten sie aber offensichtlich gar nicht. Bei der Gesundheitsabfrage würde das System die angegebenen Vorerkrankungen erkennen und denjenigen vorziehen, so die Erklärung des Ministeriums.

Gleiche Gruppe - aber trotzdem bevorzugt in der Reihenfolge?

Zumindest in Rheinland-Pfalz scheint das so zu sein. Beispielsweise werden momentan Lehrer bevorzugt geimpft. Die Landesregierung wollte diese Berufsgruppe schon die ganze Zeit in Gruppe 2 packen - durfte aber nicht, weil das gegen die bundeseinheitlichen Regeln verstoßen hätte. Nachdem Gruppe 3 geöffnet wurde, hat man Lehrer - mit der Begründung, dass sie ja auch Tests durchführen müssen - quasi in eine "Gruppe 3a" und alle anderen in die "Gruppe 3b" eingestuft. Damit sollten Lehrer in Rheinland-Pfalz etwas schneller ihren Impftermin bekommen.

Ausblick

Laut einer SWR-Anfrage ist auch im Gesundheitsministerium in Mainz beim Thema Impftermin-Vergabe viel in Bewegung. Es ist also damit zu rechnen, dass es bald Veränderungen geben könnte.