Nach dem grandiosen Erfolg vor zwei Jahren bei Porta hoch drei Open Air, mit zwei gut besuchten Shows, kommt Fury in the Slaughterhouse zurück nach Trier.

Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Konzert vom 18.7.2020 auf den 17.7.2021 verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Es waren schon wirklich herausragende Konzerte zum 30-Jährigen. Und weil die so einen Spaß gemacht haben, schmeißen die Furys noch eine Runde. Einfach so. Und während sich andere an dieser Stelle nun eine coole Story und wohlklingende Gründe aus den Fingern saugen, weigert sich Kai Wingenfelder, wie seit jeher von dieser Band gewohnt, Erwartungen zu erfüllen.

Datum: Samstag, 17. Juli 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ticketpreise: Stehplatz: 61 Euro zzgl. Gebühren. Tickets bei www.Kartenvorverkauf-Trier.de und in allen Vorverkaufsstellen. Telefonische Bestellung: 0651 / 9790777 Einlass: 19:00 Uhr Ort: Amphitheater, Trier Tickets kaufen

Er fasst es lachend in zwei Worte zusammen: "Bock drauf!" Ja, so einfach! Um dann aber doch ein wenig auszuholen: "Wir hatten tatsächlich nicht erwartet, dass das so dermaßen abgeht. Die Leute kommen zu uns und feiern mit uns ihre Jugend, ihr Leben. Und sie brüllen ‚nochmal!’ und kriegen davon ebenso nicht genug wie wir. Und weil es sich so gut anfühlt und wir gerade wahnsinnigen Spaß haben, schauen wir doch einfach, was passiert."