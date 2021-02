Sting macht mit "My Songs" im Sommer auch in Mainz Station. Diese exklusive Zusatzshow der gefeierten Welttour findet im Volkspark statt.

Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Sting-Konzert vom 18.7.2020 auf den 17.7.2021 verlegt.

Sting live dpa Bildfunk Picture Alliance

"My Songs" ist eine ausgelassene, dynamische Show, die sich auf die beliebtesten Songs von Sting konzentriert und die erfolgreiche Karriere des 17fachen Grammy Award-Gewinners sowohl bei The Police und als auch als Solokünstler umfasst.

Die Fans dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise mit Klassikern wie "Englishman In New York", "Fields Of Gold”, "Shape Of My Heart”, "Every Breath You Take”, "Roxanne”, "Message In A Bottle” und viele andere seiner Erfolge freuen.