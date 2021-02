"Ich trete nicht vor Autos auf", sagte Helge Schneider 2020 in einer Videobotschaft und beschloss, mit Auftritten erst einmal zu pausieren. Bald ist er zurück - live und in Farbe wird der Komiker am 19. Juni 2021 im Rahmen des Festivals "Porta hoch 3" in Trier gastieren.

Zu seiner Tour "Let‘s Lach" äußert sich Schneider wunderbar selbstironisch wie folgt: "Das kann doch nicht wahr sein! Wie kann man mit so einem einfältigen Titel einer Aufführung glauben, dass jemand da überhaupt hingehen will, geschweige denn, dass es sich um Hochkunst handelt! Na gut, wenn’s denn sein muss: Lassen sie sich runterziehen mit sonstigem Zeugs, inclusive Jazzmusik von echt wirkenden Figuren. Dazu erlogene und erstunkene Geschichten ohne Hand und Fuß. Wer das vertragen kann, hat danach alles hinter sich." "Let`s Lach!" Helge Schneider kommt noch einmal ganz groß raus nach einer jahrelang anmutenden, nachdenklichen Pause. Helge Schneider, Lachsack und Musik Genie, krummbeiniges Monster am nicht mehr so ganz gestimmten Klavier, Ästhet von Königs Gnaden, Rumtata-Präsident der schrägen Töne. Eventuell mit von der Partie:

Ira Coleman – ehemaliger Schiffskoch und Jazz Bassist

Charlie the Flash – Halbgott an den Trommeln

Bodo – Teekoch

Gleitman – on the floor

Carlito – Schalmeien und sonstiges Gebläse

Der Meister selbst spielt Viola da Gamba und Klavier (und noch mehr so ‘n Zeugs) Seien Sie dabei, wenn es heißt "Let`s Lach!" Datum: Samstag, 19. Juni 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Vorplatz der Porta Nigra, Trier Vorverkauf: 49,55 Euro Tickets kaufen