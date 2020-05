per Mail teilen

Nach der erfolgreichen 5. Staffel von SWR1 Hits und Storys im Frühjahr 2020 kommt die Show nun als Unplugged-Version auf die Autokino-Bühne. Moderiert wird die Veranstaltung per Videoschalte von SWR1 Musikchef Bernd Rosinus und Moderatorin Andrea Ballschuh.

Ein wenig umarrangiert mit vier Künstlern präsentiert die Band Pop History rund um Bandleader Peter Kühn Highlights aus den vergangenen fünf Jahren.

Die Band Pop History bei der Hits und Storys Premiere im Januar 2020. SWR Joerg Puchmueller

Samstag, 16. Mai: SWR1 Hits und Storys Unplugged

Welcher berühmte Popstar war vor seiner Karriere Totengräber und welche S-Bahnfahrt in Berlin wurde zum Welthit? Performt und erzählt werden Songs und Geschichten von David Bowie, Phil Collins, Sting, Fleetwood Mac, Pink Floyd und vielen mehr.

Datum: Samstag, 16. Mai 2020 Beginn: 20:45 Uhr

Das Live-Programm wird auch auf die 16 mal 8 Meter große Leinwand projiziert. Tickets sind ausschließlich online unter www.autokino-kh.de erhältlich. Eine Tageskasse gibt es nicht.



Jedes Fahrzeug darf mit maximal vier Personen besetzt sein, die geltenden Kontaktbeschränkungen sind dabei einzuhalten. Die Entwertung der Tickets erfolgt kontaktlos durch die Autoscheibe.



Das Fahrzeug darf während der Vorstellung nur für die Nutzung der Toilette verlassen werden. Insgesamt stehen 223 Stellplätze zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Regelungen online unter www.autokino-kh.de. Einlass: 20:00 Uhr Ort: Autokino Bad-Kreuznach auf der Pfingstwiese Preis: 19,00 Euro Informationen Mitwirkende: Band Pop History

Nächste Veranstaltung steht schon fest: 24. Mai in Trier

Die Fortsetzung von SWR1 Hits und Storys unplugged findet am Sonntag, 24. Mai, im CARPITOL in Trier statt. Veranstaltungsort ist der Kino & Kultur im Messepark in Trier.

Preise: 39 Euro pro Auto mit 2 Personen und 10 Euro für jede Person auf der Rückbank. Tickets erhalten Sie ausschließlich online unter carpitol-trier.de.