Neue Geschichten hinter berühmten Popsongs SWR1 Hits und Storys 2019

Die Show mit SWR1-Musikexperte Werner Köhler und der Band "Pop-History" geht in die nächste Runde!

"Eine Reise durchs Leben mit der Musik", sei die neue Hits und Storys-Show, so Werner Köhler. Es gehe in den Geschichten hinter berühmten Popsongs diesmal um die "zentralen Lebensfragen", auch um "die Liebe und den Tod". Von den Geschichten und Menschen hinter den bewegenden Songs erzählt Köhler in der neuen Staffel der "SWR1 Hits und Storys".