Als The Hooters 1980 erstmals in der Musikszene von Philadelphia auftauchen, erobern sie mit rasanter Geschwindigkeit die East Coast. Ihre einzigartige Mischung aus Ska, Reggae und Rock n Roll machen ihren frischen und kraftvollen Sound so erfolgreich.

1983 veröffentlichen sie ihr erstes Independent-Album "Amore", das u. a. einen ihrer größten Hits "All You Zombies" enthält. The Hooters Pressestelle Pressestelle Nach zahlreichen Tourneen, die sie über viele Jahre absolvierten, beschließen The Hooters, eine wohlverdiente Pause einzulegen und sich auf diverse Soloprojekte zu konzentrieren. Rob Hyman und Eric Bazilian stellten ihre Talente sowohl als Musiker als auch als Songschreiber anderen Künstlern zur Verfügung, darunter Taj Mahal, Mick Jagger, Willie Nelson, John Bon Jovi, Robbie Williams, Cyndi Lauper („Time after Time“ war für mehrere Grammys nominiert) und viele mehr. Für ihre neue Tour zum 40 (!) jährigen Jubiläum habeThe Hooters eine besondere Nachricht für ihre Fans: "We, The Hooters, are proud to announce "20 + 20", our 40th Anniversary tour! " Datum: Sonntag, 13. Juni 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Koblenz, Festung Ehrenbreitstein Kategorie 1: 48,25 Euro Kategorie 2: 43,65 Euro Kategorie 3: 42,50 Euro Tickets kaufen Informationen Programm: Veranstaltung verlegt vom 14.6.2020 auf den 13.6.2021