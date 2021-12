Tears For Fears - "The Seeds Of Love"

“The Seeds Of Love” von Tears for Fears aus dem Jahr 1989 ist eines der am meisten gewünschten Alben unserer Podcasthörer. Höchste Zeit also, dass wir diesen Wunsch mal erfüllen.

“The Seeds Of Love” kommt locker und entspannt daher, ist an vielen Stellen so eingängig, dass es kaum vorstellbar ist, dass die Band bei der Produktion ein wahres Albtraumszenario erlebt hat und sich danach auch für eine ganze Weile getrennt haben. Phil Collins und Peter Gabriel waren mit dabei! Das Album "The Seeds Of Love" hat das Pop und Synthiepop-Jahrzehnt angemessen abgeschlossen. Passend dazu haben sich Tears for Fears für das Album auch einiges an prominenter Unterstützung mit ins Boot geholt. Mit dabei waren unter anderem Phil Collins, Schlagzeuger Manu Katché und Simon Phillips. Und auch der Aufnahmeort war kein unbekannter Ort: Die Real World Studios von Peter Gabriel. Fontana Records The Seeds Of Love Label: Fontana Records Titelliste: Woman in Chains Badman's Song Sowing The Seeds Of Love Advice For The Young At Heart Standin On The Corner Of The Third World Swords And Knives Year Of The Knife Famous Last Words Links zum Podcast: Offizielles Video zum Song “Sowing The Seeds Of Love“

Offizielles Video zum Song “Woman In Chains”

Offizielles Video zum Song “Advice For The Young At Heart”

Wikipedia-Artikel zu “Seeds Of Love”

Interview mit Roland Orzabal