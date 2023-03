Traditionelle Chinesische Medizin ist eine "Reflexologie"

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ist eine der ältesten Heillehren der Welt. Was dahinter steckt und wie sie sich von unserer Schulmedizin unterscheidet, berichtet uns Professor Dr. Henry Johannes Greten von der Heidelberg School im SWR1 Interview. Er ist Mediziner, Buchautor und seit vielen Jahren spezialisiert auf TCM.

SWR1: In unserer westlichen Schulmedizin behandelt man das Krankheitssymptom. Wie läuft das bei der Traditionellen Chinesischen Medizin?

Dr. Henry Johannes Greten: Der Unterschied besteht darin, wie man die Symptome deutet und was die therapeutischen Maßnahmen sind. Das Symptom wird in der westlichen Medizin nach dem Organ behandelt, das dahintersteht. Und das große Dogma ist die Messbarkeit und dass die Zellen die Hauptrolle spielen. In der chinesischen Medizin ist es sozusagen der "Software-Gedanke" - der der westlichen Medizin übrigens gar nicht fremd ist. Auch die westliche Medizin weiß, dass der Körper eine Art Software hat. Diese Software nennt man vegetatives Nervensystem. Viele Symptome, die die Menschen haben, kommen gar nicht von der Hardware - also von den Zellen aus der Biochemie – sondern durch eine Art Reflexmechanismus. Man könnte sagen, die chinesische Medizin begründet sich zunächst einmal, zum Beispiel durch die Akupunktur, auf eine Art "Reflexologie".

SWR1: Akupunktur ist eine Behandlung der TCM. Welche Behandlungen gehören noch dazu?

Greten: Dazu gehört zum Beispiel die Behandlung mit den Händen. Das kann man als eine Art Fortsetzung der Akupunktur begreifen – das nennt man "Tuina". Dann haben wir die Arzneitherapie. Das sind überwiegend Pflanzen, die man verwendet. Einige Pflanzen sind auch in der westlichen Medizin bekannt. Oder bestimmte Taxole, das sind Eibenstoffe, die eine wichtige Rolle in der westlichen Medizin als Chemotherapeutika spielen. Und die Diätetik – wenn durch Ernährung Entzündungen und der Stoffwechsel geheilt werden kann. Das weiß die chinesische Medizin schon länger und vielleicht auch hier und da etwas exakter. Sie benutzt nur andere Begriffe dafür.

SWR1: Wie hilft die TCM beispielsweise bei der Volkskrankheit Bluthochdruck?

Greten: Jede Medizin hat Grenzen, das muss man auch ehrlich sagen. Die westliche und die östliche auch. Aber wenn man sie zusammen verwendet, dann haben sie viel weniger Grenzen. Und deshalb muss man bei jedem einzelnen – Bluthochdruck und anderen Symptomen – gucken, ob der Patient mehr profitiert, wenn man die eine oder andere oder sogar beide zusammen anwendet. Zum Beispiel bei Bluthochdruck geht es über die chinesischen Gesundheitsübungen. Damit kann man sehr schön die instabilen Bluthochdruckwerte stabiler machen und in Kombination mit westlichen Methoden senken. Es gibt aber auch Heilkräuter und die Behandlung über die Reflexologie, die Leitbahnen, die man früher auch "Meridiane" nannte.

SWR1: Die Krankenkassen zahlen Akupunktur-Behandlungen in bestimmten Fällen, aber keine Chinesische Traditionelle Medizin. Das heißt, wer TCM ausprobieren möchte, muss selbst zahlen?

Greten: Wir haben das für unser Haus errechnet und festgestellt, dass es irgendwo bei 120 Euro, plus minus 20 Euro liegt. Häufig sind das Behandlungsserien von neun Terminen. Das zahlen die Leute aber gerne, wenn dann die Migräne weg ist oder die Bauchschmerzen verschwinden. Und da haben wir gute Erfolge.

SWR1: Die Traditionelle Chinesische Medizin hat ihre Anhänger, wird aber auch von vielen als esoterischer Hokuspokus abgelehnt. Was sagen Sie den Kritikern?

Greten: Denen müssen wir reinen Wein einschenken. Es gibt bei jeder Medizin auch schwarze Schafe. Und in der Einführungszeit, in der wir uns noch befinden, und wo noch keine Qualitätskontrolle betrieben wird, gibt es das auch. Es gibt Menschen, die mit einer "Fünf Elemente"-Philosophie im Grunde die Menschen eher verwirren. Das machen wir nicht. Wir sind von der Deutschen Gesellschaft für chinesische Medizin hier in Heidelberg und führen wissenschaftliche Studien durch. Wir können heute sehr genau sagen, warum die Therapie wirkt und wann sie nicht wirkt. Wenn man es so betreibt, ist es sinnvoll. Wenn man es auf dem Niveau von Wochenendkursen betreibt, ist es natürlich auch nicht seriös. Leider müssen wir selbstkritisch einräumen, dass das auch existiert.