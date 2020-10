Es gibt mittlerweile viele Gedenktage, die man nicht immer ernst nehmen sollte. SWR1 ist der Frage nachgegangen, was hinter diesen kuriosen Feiertagen steckt und wer die Idee dazu hatte.

7. Oktober - Tag des Morgenmuffels dpa Bildfunk Picture Alliance

Reden wir mal nicht über Weihnachten, Ostermontag oder den Tag der Deutschen Einheit. Wie sieht es stattdessen mit dem Tag des Morgenmuffels aus, der am 7. Oktober zelebriert wird? Und einigen ist bestimmt auch schon einmal der Internationale Tag der Jogginghose am 21. Januar über den Weg gelaufen. Neben diesen inoffiziellen Gedenktagen gibt es aber auch offizielle Welttage.

Offizielle Welttage

Seit dem 31. Oktober 1947 hat die Organisation der Vereinten Nationen insgesamt 64 Internationale Tage ausgerufen, darunter den Welttag der Pressefreiheit am 3. Mai. Auch die UNESCO beschließt regelmäßig, für jeweils zwei Jahre, neue Gedenktage. Mit der Aktion thematisiert sie Missstände in der Welt, wie beispielsweise mit dem Welttag gegen Menschenhandel am 30. Juni.

Inoffizielle Welttage

Mittlerweile haben aber auch Kirchen, Firmen und Privatpersonen inoffizielle Feiertage ins Leben gerufen. Diese Feiertage dienen meistens der Eigenwerbung. Und es muss auch nicht bei einem vorgeschlagenen Feiertag bleiben: Ruth und Thomas Roy aus Pennsylvania haben schon zahlreiche markenrechtlich geschützte Feiertage veröffentlicht. Einige Gedenktage werden von der Bevölkerung begeistert aufgegriffen und gelangen zu regionaler und internationaler Bedeutung. So wurde der Tag des Duftbaums (2. Februar) per Abstimmung eines großen Radiosenders ins Leben gerufen und gelangte so zu einer gewissen regionalen Bekanntheit.

Einige weitere dieser lustigen Feiertage haben wir für Sie gesammelt.

7. Oktober - Tag des Morgenmuffels

Fast 25 Prozent der deutschen Bevölkerung zählen zu den Morgenmuffeln. Vorgeschlagen wurde dieser Tag von einer Leserin des Online-Kalenders kuriose-feiertage.de. Anlass: Ihr Freund startete immer mit schlechter Laune in den Tag: eben ein richtiger Morgenmuffel - und das auch an dem ersten Tag nach seinem Geburtstag am 6. Oktober. So kam das Datum zustande.

30. Oktober - Tag des verfluchten Kühlschranks

Die Geschichte "Der Wäschemangler" von Stephen King inspirierte Ruth und Thomas Roy dazu, den Tag des verfluchten Kühlschranks zu erfinden. Die Geschichte dreht sich um einen Kühlschrank mit Eigenleben, der Menschen und Tiere verspeist. An diesem Tag wird davon abgeraten, in der Nähe des Kühlschranks einzuschlafen.

6. November - Ohne-Kompass-gestrandet-sein-Tag

Stellen Sie sich vor, Sie stranden auf einer einsamen Insel. Um diesem Tag vorzubeugen, gehen Sie nie ohne Kompass aus dem Haus. Wer weiß, wo Sie stranden. Orientierungslosigkeit ausgeschlossen!

2. Dezember - Tag des Spekulatius dpa Bildfunk Picture Alliance

2. Dezember - Tag der Spekulatius

Sven Giese rief diesen Tag 2019 ins Leben. Damit wollte der Erfinder auch kulinarisch die Adventszeit einläuten. Übrigens wird dieser Tag eingerahmt vom Tag des Adventskalenders am 1. Dezember und dem Tag der Dominosteine am 3. Dezember. Es darf also ausgiebig genascht werden. Wer sich im Supermarkt über das frühe Weihnachtsangebot Ende September ärgert, dem sei gesagt: Es geht noch schlimmer. In Indonesien werden Spekulatius das ganze Jahr über angeboten.

29. Dezember - Ab-auf-die-Waage-Tag

Plätzchen, Dampfnudeln, Glühwein und Christstollen – in der Weihnachtszeit laden diese Lebensmittel verführerisch zum Naschen ein. Erfahrungsmäßig fällt es vielen Menschen schwer, sich in dieser Zeit auf eine Waage zu stellen. Der Tag kam aufgrund einer Initiative des Food-Blogs foodimentary.com zustande und soll darauf aufmerksam machen, dass mehrere aber kleinere Portionen beim Abnehmen helfen.

Ausblick auf 2021

7. Januar - Furz-Tag

Lustigerweise ist einen Tag vorher der Tag der Bohne angesetzt. Passend zu diesem Feiertag können elektronische Grußkarten mit entsprechenden Motiven per Mail verschickt werden.

15. Januar - Tag des Schlaglochs

Dieser Feiertag wurde vom britischen Aktivisten Mark Morell und der Kampagne Street Repairs ins Leben gerufen. Sie wollen auf die schlechten Zustände der Verkehrswege in Großbritannien aufmerksam machen. Die Autofahrer werden ermutigt über Schlaglöcher zu berichten, damit sich die Regierung in London um das Problem kümmert. Das ist ein Tag, der auch in Deutschland Erfolg haben könnte.

26. März - Erfinde-Deinen-eigenen-Feiertag-Tag

Dieser Feiertag ist wieder auf Thomas und Ruth Roy zurückzuführen. Online-Kalender nehmen an diesem Tag Vorschläge für neue Feiertage entgegen und präsentieren die besten auf ihrer Website. Da liegt es doch nicht fern, dass wir nächstes Jahr den Tag der SWR1 Hitparade einführen sollten, oder?!