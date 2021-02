Rheinland-Pfalz öffnet die Grundschulen für den Wechselunterricht. Fünfte und sechste Klassen sollen bald folgen. Frisöre dürfen ab März wieder öffnen. Andere müssen noch warten. Noch scheint den Regierenden in vielen Bundesländern unklar, wie die Corona-Mutantationen --> Corona-Mutationen das Infektionsgeschehen beeinflussen. Nach neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Anteil der britischen Virus-Variante in Deutschland inzwischen bei 12 Prozent. Gut vier Wochen vor der Landtagswahl gibt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ein Impfversprechen: Bis Ostern sollen alle Beschäftigte in Grundschulen und Kitas ein Impfangebot bekommen - also in den nächsten sieben Wochen. mehr...