In Brandenburg sind 11 Menschen in einem Pflegeheim gestorben, in dem zwar fast alle Bewohner doppelt, die Hälfte des Pflegepersonals aber gar nicht geimpft war. Muss in Deutschland also doch eine Impfpflicht für alle kommen, die Kontakt mit gefährdeten Gruppen haben? Oder könnte das dazu führen, das sich der Mangel an Pflegekräften noch verschärft? Macht der Ruf nach Impfungen überhaupt Sinn, wenn gleichzeitig die Zahl der geimpften Menschen auf den Intensivstationen steigt? Schützt also eine Impfung vielleicht gar nicht so gut, wie erhofft und behauptet? mehr...