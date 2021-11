Das Virus und der Weihnachtsmarkt

In Rheinland-Pfalz starten weitere Weihnachtsmärkte mit Einschränkungen. In Koblenz dürfen Ungeimpfte zum Beispiel nicht an Essens- und Getränkestände. In Trier gilt 2G und es gibt Einlasskontrollen. In Mainz gilt 2G an sämtlichen Buden.

