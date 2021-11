Vier Monate ist die Flut in der Eifel, in Teilen von NRW jetzt her. Viel ist seitdem passiert. Wir blicken auf die aktuelle Lage und Probleme im Flutgebiet.

Eingekauft wird aktuell im Zeltkaufhaus, Schulunterricht findet im Container statt und auf einer Bürgersammlung gibt es Hoffnungen und Enttäuschungen. Das alles, während die Weihnachtszeit vor der Tür steht.