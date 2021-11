Wie können wir die vierte Welle brechen?

Und wieder ein trauriger Rekord: Mit 263 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland so hoch wie noch nie seit Ausbruch des Virus. Immer mehr Kliniken sind überlastet. Allein in dieser Woche haben sie fast 900 neue Todesfälle gemeldet.

Zurück zu den Corona-Tests Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will, dass auch Geimpfte und Genesene Großveranstaltungen nur mit einem negativen Test besuchen dürfen, der Ethikrat verlangt eine Impfpflicht für Pflegekräfte und andere Berufsgruppen. Und in Rheinland-Pfalz sollen Impfzentren wieder öffnen, damit mehr Menschen die wichtige dritte Impfung bekommen. Thema heute Podcast SWR SWR.de - Den Podcast zum "SWR1 Thema heute" finden Sie nach der Sendung in der ARD Audiothek.

Sendung am Fr. , 12.11.2021 16:00 Uhr, Der Tag, SWR1 Rheinland-Pfalz