Egal ob im Baumarkt, im Modegeschäft, dem Lebensmittel-Einzelhandel oder dem Fahrrad-Fachgeschäft - Überall klagen die Händler über Lieferschwierigkeiten und Logistik-Probleme. Einige sehen sogar schon das Weihnachtsgeschäft in Gefahr.

Grund dafür ist zum einen die Corona-Pandemie, aber auch Spätfolgen der Schiffshavarie im Suez-Kanal sind noch zu spüren. Wir schauen im Bereich Kaiserslautern, in welchen Branchen die Probleme dort am größten sind, sprechen mit einem Vertreter des größten Binnenhafens in Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen und fragen unseren Korrespondenten in China, wann denn die Lieferketten voraussichtlich wieder funktionieren werden. mehr...