Fünf Wochen vor der Bundestagswahl geht der Wahlkampf langsam in die heiße Phase. Und während er das tut, liefert der Deutschlandtrend interessante Zahlen. Denn wäre am Sonntag Wundestagswahl, käme die Union auf 23% der Stimmen, die Grünen auf rund 17% und die SPD auf 21%. Wir klären wie diese Zahlen zu bewerten sind und wie lange Markus Söder (CSU) den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) noch vor sich hertreibt. Wir fragen wie "groß" die Fußstapfen von Angela Merkel sind und wer sie am ehesten ausfüllen könnte. Außerdem begleiten wir die Bundeskanzlerin bei ihrem Abschiedsbesuch bei Vladimir Putin in Moskau. mehr...