Selten zuvor haben die Menschen so schnell so viel Geld gespendet wie jetzt für die Opfer der Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen.

Bisher sind schon mehr als 360 Millionen Euro zusammengekommen. Erstmals sammelt auch der Staat selbst Spenden für die Opfer. Kritiker halten das für fragwürdig, Hilfsorganisationen sehen es eher entspannt.