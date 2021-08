Die Kreisimpfzentren in Heilbronn-Franken beteiligen sich am landesweiten Impfwochenende für Kinder und Jugendliche. Die Kinderarztpraxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) von Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist ebenso dabei wie die KIZ in Öhringen (Hohenlohekreis), Heilbronn, Wolpertshausen und Rot am See (beides Kreis Schwäbisch Hall). Um eine Impfempfehlung geben zu können, müsse man das Kind sehen und mit ihm sprechen, so Professor Andreas Holzinger, Chefarzt der Kinderklinik in Schwäbisch Hall. Vor Ort können sich die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Eltern, individuell zu einer Corona-Impfung beraten und wenn gewünscht direkt mit dem Biontech-Impfstoff impfen lassen. mehr...