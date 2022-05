In sechs Monaten sollen aus Russland kein Rohöl und auch keine raffinierten Produkte mehr in die Europäische Union fließen. Das Embargo ist Teil eines vorgeschlagenen Maßnahmepakets, mit dem aber nicht alle Mitgliedsstaaten einverstanden sind. Was bringt ein Öl Embargo eigentlich? Was kommt auf die Wirtschaft zu und was erwartet uns als Verbraucher*innen? mehr...