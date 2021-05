Zum letzten Mal hat Bundestrainer Joachim Löw den EM-Kader der Fußball-Nationalmannschaft bekannt gegeben. Nach der kommenden Europameisterschaft tritt er als Bundestrainer ab.

Die EM beginnt bereits in dreieinhalb Wochen. Das Zuschauerinteresse ist womöglich nicht so groß. Das liegt an Corona. Das liegt aber auch an der zuletzt glanzlosen Nationalmannschaft.