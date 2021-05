Der frühere Bürgermeister von Oppenheim, Marcus Held, steht seit heute vor Gericht. Der Vorwurf: Bestechlichkeit, Untreue und Betrug.



Der Kommunalpolitiker ist nicht der einzige, dem Korruption vorgeworfen wird. In den letzten Monaten sind vor allem Politiker der CDU aufgefallen - meist mit Maskengeschäften und satten Provisionen im sechsstelligen Bereich.

Es scheint so, als wäre manchen der Betroffenen nicht mehr klar, was man als Abgeordneter tun darf und was nicht. Doch das entscheiden am Ende eines Verfahrens Richter.