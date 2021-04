Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, die Hausärztin Sabine Dittmar, sieht auf Basis der Erkenntnisse des RKI eine Rechtfertigung, geimpften und von einer Covid-19-Erkrankung genesenen Personen Freiheiten zurückzugeben. "Ich denke da an die Anordnung der Quarantäne, aber auch an Regeln bei der Einreise oder Zugang zu Ladengeschäften, Dienstleistungen, Kultureinrichtungen", sagte Dittmar im Vorfeld der Bund-Länder-Gespräche am Montag zum Umgang mit den Corona-Impfungen im SWR. "Ich hoffe, dass man da heute Mittag zu guten Ergebnissen kommt." Dittmar sieht auch eine Freigabe der Impfungen in greifbarer Nähe. Warum, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. mehr...