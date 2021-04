Es brennt! – Wo bleibt der Feuerlöscher?

Die geplante Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel wird kommenden Montag nicht stattfinden. Das Treffen wurde abgesagt. Deutsche Kliniken warnen vor einer dramatischen Lage. „Es brennt“ sagt DIVI-Präsident Gernot Marx. Hinter den Kulissen wird in Berlin an einem neuen Corona-Gesetz gearbeitet: Mehr Macht für den Bund. Mehr Verbindlichkeit in den Ländern. mehr...