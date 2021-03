Insgesamt 12 Parteien und eine Wählervereinigung treten bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am kommenden Sonntag an.

Darunter so exotische wie "Die Partei", "Volt" oder die "Tierschutzpartei". Aber auch so bekannte wie die "Freien Wähler" oder die "Piratenpartei Deutschland". Ihre Chancen über die Prozent-Hürde zu kommen sind in den meisten Fällen gering. Warum treten sie trotzdem an, wie finanzieren sie sich und wie wichtig sind sie für die Demokratie? Thema heute Podcast SWR SWR.de - Den Podcast zum "SWR1 Thema heute" finden Sie nach der Sendung in der ARD Audiothek.