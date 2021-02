"Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann, was ich Herrn Lübcke angetan habe, was ich der Familie Lübcke angetan habe." - "Ich empfinde jedes Wort, was ich dazu sage, als heuchlerisch“, das sagt der verurteilte Rechtsextremist Stefan Ernst zu seiner Tat.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat ihn zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der mitangeklagte Markus H. kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Audio herunterladen (16,2 MB | MP3)

Sendung am Do , 28.1.2021 16:00 Uhr, Der Tag, SWR1 Rheinland-Pfalz